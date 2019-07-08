شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف بناء خزان مياه في قرية كردلة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إن طواقم من الإدارة المدنية للاحتلال، سلمت إخطارات للأهالي بوقف البناء في خزان المياه، رغم أن الشروع ببنائه كان قد بدأ منذ فترة في المنطقة العلوية للقرية، ومن المفترض أن يغذي القرية كاملة بمياه الشرب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ونوّه إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، قدمت سلطات الاحتلال 120 إخطاراً بوقف البناء في الأغوار الشمالية، وهو ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

أخبار ذات صلة

شاهد: جيش الاحتلال يُزعم اسقاط طائرة مُسيرة أُطلقت من قطاع غزة

شاهد: جيش الاحتلال يُزعم اسقاط طائرة مُسيرة أُطلقت من قطاع غزة

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بمحاولة اغتيال الضيف وقادة القسام عام 2014

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بمحاولة اغتيال الضيف وقادة القسام عام 2014

الخارجية الفلسطينية ترد على نتنياهو بشأن أصل الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية ترد على نتنياهو بشأن أصل الفلسطينيين

محكمة إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 هجوماً خلال الانتفاضة الثانية

محكمة إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 هجوماً خلال الانتفاضة الثانية

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

محمد نصار: تم قطع راتبي من حركة حماس.. وأحمد يوسف يُعلّق

محمد نصار: تم قطع راتبي من حركة حماس.. وأحمد يوسف يُعلّق

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين

الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين

50 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

50 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

سلطة النقد تطلق مبادرتها لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية

سلطة النقد تطلق مبادرتها لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية

حماس: اعتقالات الاحتلال للمواطنين بالضفة والقدس محاولة يائسة لكسر إرادتهم

حماس: اعتقالات الاحتلال للمواطنين بالضفة والقدس محاولة يائسة لكسر إرادتهم

منوعات

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عربي

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية