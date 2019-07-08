محمد نصار: تم قطع راتبي من حركة حماس.. وأحمد يوسف يُعلّق

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نظمي نصار، أنه تم قطع راتبه من الحركة.وقال نصار في منشور له عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "لقد تم قطع راتبي من حماس؛ لكي أتوقف عن الكتابة.. لكنكم لن تستطيعوا إيقافي إلا برصاصة في قلبي فتسكت لساني عن الكلام".وأضاف في منشور آخر، أنه سيصدر بيانًا مهمًا، للشعب الفلسطيني ظهر اليوم الاثنين.وفي أعقاب ذلك، وّجه القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، رسالة إلى نصار، قال فيها: "لأخي محمد نظمي نصار، عرفتك رجلاً مغواراً، وتمتلك من جرأة الحق الكثير من الكلام، وفيك يا أبا صهيب طيشٌ بنكهة قسوة الزمان وحشرجة المكان، ولكن هذا لا يعيب فدائي مثلك".وأضاف يوسف، في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "محنتك ستجد طريقها للحل، فالرزق بيد الله، ولن تُسجل حركة حماس على نفسها ما انتقدته في غيرها، فصبر جميل والله المستعان".