الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة الاحتلال أبعدت، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من سكان مدينة القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.



وشمل قرار الابعاد الشبان: أحمد ركن، وأحمد الشاويش، وابراهيم النتشة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة مساء أمس، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى المبارك.