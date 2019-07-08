الاحتلال يبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى لأسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة الاحتلال أبعدت، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من سكان مدينة القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.
وشمل قرار الابعاد الشبان: أحمد ركن، وأحمد الشاويش، وابراهيم النتشة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة مساء أمس، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى المبارك.
أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة الاحتلال أبعدت، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من سكان مدينة القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.
وشمل قرار الابعاد الشبان: أحمد ركن، وأحمد الشاويش، وابراهيم النتشة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة مساء أمس، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى المبارك.
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