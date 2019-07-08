50 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 50 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال اجراءاتها على البوابات الرئيسية للمسجد واحتجزت بطاقات الشبان خلال دخولهم الى المسجد المبارك.