الشرافي يُقدّم استقالته للرئيس عباس من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى

الدكتور كمال الشرافي

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه الدكتور كمال الشرافي، رسالة للرئيس محمود عباس؛ لإعفائه من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى.



وقال الشرافي لـ"دنيا الوطن": "وضعت كتاب استقالتي من رئاسة جامعة الأقصى، بين يدي الأخ الرئيس أبو مازن"، مؤكداً التزامه الكامل بتوجيهات الرئيس في كل الظروف.



وأضاف: "لا علاقة لمنصبي كمستشار للرئيس بموضوع الاستقالة، فأنا مستمر كمستشار للرئيس".