سلطة النقد تطلق مبادرتها لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية





كما افتتح السيد نائب المحافظ د. رياض أبو شحادة الورشة الخاصة بمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في سلطة النقد. ويعقد الخبير خلال هذا الأسبوع مجموعة من ورشات العمل والاجتماعات الثنائية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والوزارات ذات العلاقة وبعض المؤسسات المالية الممثلة للمانحين والقطاع الأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وصناديق الاستثمار وتكنو بارك في جامعة بير زيت والتجمع التكنولوجي لمدينة روابي، وتهدف هذه اللقاءات إلى إجراء دراسة تشخيصية عن واقع خدمات التقنيات المالية والفرص المستقبلية المتاحة للخروج باستراتيجية وطنية شاملة لتطوير هذه الخدمات في فلسطين.



ورحب المحافظ بالخبير البريطاني، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وآمنة لكافة الشرائح التي تمارس أعمال التقنيات المالية، كما أكد على أهمية تشجيع الابتكار والإبداع في تطوير كافة الخدمات المقدمة من القطاع المالي على أن يواكب هذا التطور بيئة قانونية ناظمة لحماية حقوق مستهلكي هذه التقنيات وكذلك إطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهمية ومخاطر وأوجه الاستخدام لهذه التقنيات.



وقال المحافظ إن سلطة النقد تعمل جاهدة على تحويل المجتمع الفلسطيني من مجتمع يعتمد على التعامل النقدي التقليدي في معاملاته اليومية إلى مجتمع يعتمد على استخدام التقنيات المالية المستحدثة لتنفيذ معاملاته المالية، ولذلك عمدت سلطة النقد إلى تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال المباشرة في تنفيذ خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.





كما أنها ستسعى مستقبلاً لإيجاد بيئة اختبارية Sandbox للأفكار التقنية الإبداعية وذلك بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح معالي المحافظ أن سلطة النقد تعمل الآن على إطلاق نظام المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات بشكل الكتروني، كما أنها فتحت باب الترخيص لشركات خدمات المدفوعات الراغبة بمزاولة أعمالها في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنافتتح محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم ورشة عمل حول خدمات التقنيات المالية الـ Fintech قدمها الخبير البريطاني السيد جاي تيكام، بدعم من مؤسسة التعاون الألماني الـ GIZ وصندوق سند لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.