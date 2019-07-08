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دولي

بالرغم من التحذيرات.. طهران تتجاوز حد 4.5% بتخصيب اليورانيوم

بالرغم من التحذيرات.. طهران تتجاوز حد 4.5% بتخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر إيرانية قولها: إن طهران تجاوزت اليوم حد 4.5% بتخصيب اليورانيوم.

يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تحذيرات أوروبية وأمريكية لإيران، من الاستمرار في إحداث خرق للاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى توخي الحذر بعد إعلانها صباح الأحد، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة طبقاً للاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ترامب في أحدث تصريحاته: إن "ايران تفعل الكثير من الأشياء السيئة"، مشيراً إلى أن الطريقة التي تعمل بها إيران توحي بسعيها لامتلاك سلاح نووي ، لكنها "لن تمتلكه أبداً".

كما حثت كل من ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إيران على على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي لعام 2015.

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