حماس: اعتقالات الاحتلال للمواطنين بالضفة والقدس محاولة يائسة لكسر إرادتهم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في عدد من محافظات الضفة والقدس، وطالت عدداً من قيادات الحركة وكوادرها في مدينة جنين، محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا، وثنيه عن مواصلة طريق المقاومة والثبات فوق أرضنا".



تصريحات حماس، جاءت تعقيباً على حملة الاعتقالات الكبيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في الضفة الغربية والقدس.



وأكدت الحركة، أن أبناءها وقادتها سيظلون في الطليعة، يحملون هم الوطن والمقاومة، فمعظم تلك القيادات قضت عشرات السنوات من أعمارها في السجون، كما أن بعضهم استشهد أبناؤهم خلال مقاومة الاحتلال.



ودعت الحركة، إلى مواجهة الاحتلال، وسياسته التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين عبر وحدة وطنية شاملة، يكون عنوانها صون الثوابت الفلسطينية والشراكة الوطنية القائمة على أساس المقاومة.



وحيت الأهالي في مدينة جنين البطولة، التي دائما تكون في مقدمة الصفوف لمواجهة الاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل دربه وصموده فوق أرضه، وإن حالة الإجماع الوطني لإفشال مخططات الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية؛ تؤكد أصالة أبناء الشعب الفلسطيني البطل بتوجهاتهم السياسية كافة.