الوزير: المالية اعتمدت رواتب 61 عائلة شهيد وجريح.. ولم يُحدد سقف مالي لنقل الحجاج





وبينت الوزير، أن هناك مشاورات مع الشركة الناقلة المصرية؛ لتحديد رسوم النقل الخاص بالحجاج، لافتة إلى أنه يدور الحديث عن فرض رسوم 800 دولار لنقل الحجاج، مؤكدة أن ذلك غير دقيق، وإنما هناك مشاورات مع وزارة الأوقاف، واتصالات حول ذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه حتى اللحظة، لم يتم تحديد أي سقف مالي لنقل الحجاج.



وشكرت الوزير باسمها وباسم الرئيس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المكرمة التي تترك أثراً إيجابياً في نفوس عائلات الشهداء والجرحى.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأعلنت انتصار الوزير، مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أن وزارة المالية، أعادت هذا الشهر رواتب 61 حالة من أهالي الشهداء والجرحى، الذين قطعت رواتبهم الفترة الماضية، وذلك بأثر رجعي.وأشارت الوزير في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" إلى أنه لا جديد حتى اللحظة في ملف شهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، منوهة إلى أن ذلك بحاجة إلى قرار مالي، وأن المالية لا تملك هذا القرار، حيث قالت: "عندما يكون لوزارة المالية الإمكانية المادية، سيتم اعتمادهم".وفيما يتعلق بالمكرمة السعودية للحجاج من ذوي الشهداء والجرحى، أوضحت الوزير، أن المكرمة وصلت إلى 1000 حاج وحاجة، وهي مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.