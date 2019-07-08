شاهد: لقطات رعب أثناء اللحظات الأولى لزلزال كاليفورنيا





رام الله - دنيا الوطنانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، للحظات وقوع زلزال كاليفورنيا العنيف، الذي بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس (ريختر) مما أثار الرعب وسط السكان.وفي أحد المشاهد، اضطر مذيعان في التلفزيون للاختباء تحت الطاولة على الهواء، أثناء نشرة الأخبار، في حين أظهرت مشاهد أخرى حرائق وفوران المياه في حوض للسباحة، وتمايل بعض المباني، كما نقل موقع (الجزيرة نت).ويخشى السكان وجهات رصد الزلازل، من ارتدادات أرضية خلال الأيام المقبلة بعد أن وصل عددها حتى الآن إلى 1700.