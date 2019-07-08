وزير الاقتصاد: زيارة الأردن مهمة وتؤكد مدى العمق العربي والعلاقات الأخوية



وقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: إن الزيارة مهمة ومثمرة، وتؤكد على مدى العمق العربي والعلاقات الأخوية، وجاءت بهدف تطوير التبادل التجاري بين البلدين.



وأوضح العسيلي، أن إحدى هذه الاتفاقيات، تتعلق بعملية النقل، بحيث يتم الشحن والتفريغ من وإلى الأردن من خلال شاحنة من المصدر نفسه، وإلى المستورد مباشرة، دون تفريغ الحمولة في منطقة معينة.





وأضاف وزير الاقتصاد: أن التنقل المباشر للبضائع، يهدف إلى توفير تكاليف كبيرة وتخفيف الأضرار، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عمل منطقة لوجستية حرة في الشونة بالأردن، مبيناً أهمية ذلك في عملية التنقل بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنفي إطار التحرك نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وقع وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أربع اتفاقيات مع نظيره الأردني أمس، خلال اجتماع اللجنة الوزارية.