مالية غزة: غداً صرف رواتب المياومة عن شهر ديسمبر 2018

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم غداً الثلاثاء، صرف راتب بدل المياومة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2018، وذلك عبر كافة فروع البريد.



وبحسب وكالة (الرأي)، فقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف حقوق غير المدنيين والعسكريين لشهر آذار/ مارس لعام 2019، أيضاً في كافة فروع البريد.