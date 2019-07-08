شاهد: مستوطنون يستولون على منزل في القدس



















رام الله - دنيا الوطناستولى مستوطنون، اليوم الاثنين، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية، إن مجموعة مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على منزل يتكون من أربع شقق سكنية، يعود لعائلة ايهاب المحضر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).