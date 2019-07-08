حدد شرطاً لإعادة فتح مكتب المنظمة بواشنطن.. غرينبلات: لم نقرر موعد نشر الرؤية السياسية

أكد جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه بالإمكان إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حال العودة للمفاوضات، وأنه بإمكان الفلسطينيين الاتصال مع البيت الأبيض مباشرة دون الحاجة للمرور بالسفارة الأميركية، بعد إغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس.



وقال غرينبلات في حوار مع صحيفة (الأيام): "كان من الممكن أن يظل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحاً، بموجب قرار يمكن أن نوقعه في حال كانت منظمة التحرير الفلسطينية منخرطة في عملية سلام".





وأضاف: "كان بإمكاننا ترك المكتب مفتوحاً على الرغم من أنه من الناحية الفنية لأن الرئيس عباس، هدد إسرائيل بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية كان علينا إغلاقه، لم نكن قادرين على التوقيع على القرار لأنه بعد إعلان القدس، فإن الرئيس عباس قاطعنا، وكان من المستحيل بالنسبة لنا التوقيع فعلياً على قرار حول مكتب المنظمة لأنك لم تشارك في عملية السلام".



وتابع غرينبلات: "ربما يمكن إصلاح ذلك، أنا لست محامياً حالياً، يجب أن أتحقق منه، عندما تشارك في عملية السلام".



وأردف قائلاً: "بشأن إغلاق القنصلية، تقع علينا مسؤولية تجاه دافعي الضرائب الأميركيين، إذا كانت لدينا بعثة دبلوماسية في القدس لأننا اعترفنا الآن بأن القدس عاصمة لإسرائيل، فإن وجود بعثتين دبلوماسيتين في القدس هو مضيعة للمال من دافعي الضرائب الأميركيين، إذاً ما فعلناه هو أننا أنشأنا وحدة للشؤون الفلسطينية في السفارة، وهي نفس المجموعة من الأشخاص الذين لديهم نفس المعرفة عن التعامل مع الفلسطينيين، وهي موجودة في نفس المبنى، وحدث الاندماج في السفارة، لذلك أنا أعلم أن الأمر مختلف، لكنني أفهم أنه في هذا الصدد، فإن الصلة بين الحكومة الأميركية والشعب الفلسطيني، ستجري كما كانت من قبل".





واستطرد بقوله: "الأهم من ذلك أنه إذا ما كان شخص ما غير مرتاح بالتعامل مع السفارة من الجانب الفلسطيني، فإن أي شخص مرحب به للاتصال بي مباشرة في البيت الأبيض، وليس عليهم التعامل مع السفارة".

