فلسطين تُشارك في الاجتماع التحضيري لحركة عدم الانحياز والصين





وقد عقد الاجتماع التحضيري في مقر البعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في مدينة لاهاي، وتقدمت خلال الاجتماع حركة دول عدم الانحياز، بمشروع قرار لتشكيل مجموعة عمل لمتابعة القضايا التي يمكن التوصل لتوافق حولها من قبل الدول الأطراف باتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، والتي تتعلق بتطوير الإمكانات الوطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات التقنية والفنية للدول النامية.





وقد قدمت السفيرة سليمان خلال الاجتماع مداخلة، أكدت فيها على الأهداف والدور المهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودانت خلالها بعض محاولات التسييس وفرض الأجندات الخاصة على أعمال المنظمة، وكذلك المحاولات الأمريكية للتشكيك في مصداقية حركة عدم الانحياز والصين، مشددة على أن هذه المجموعة الدولية، لها ثقلها وتأثيرها على الساحة الدولية، وذلك بالنظر إلى عدد الدول التي تمثلها هذه المنظمة في العالم، وقد أكدت سليمان، بأن أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يجب أن تظل الدافع والمحور الأساسي لمواقف وأجندات عمل الدول الأطراف في اتفاقية المنظمة.



وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذه الاجتماعات، تأكيداً على حرصها بالقيام بدورها كدولة طرف في اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكعضو فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي.

رام الله - دنيا الوطنشاركت السفيرة، روان سليمان، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الجمعة في الاجتماع التحضيري لمجموعة دول حركة عدم الانحياز والصين، لاجتماعات الدورة الحادية والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، والمقرر عقدها في الفترة من 9-12 تموز/ يوليو الجاري.