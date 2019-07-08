وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقية شراء خدمة مع مركز الحسين للسرطان، وذلك لتحويل مرضى السرطان، الذين لا يتوفر لهم علاج في المستشفيات الفلسطينية.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي صادر عن مكتبها، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تنص على شراء الخدمة الطبية من مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية، حيث سيقدم المركز بناء على ذلك خدمات تشخيصية وعلاجية، فيما يتعلق بالفحص السريري والمخبري والشعاعي وعيادات الاختصاص الجراحية والأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وغيرها من احتياجات المعالجة لأمراض السرطان.





وتفقدت وزيرة الصحة المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون حالياً في المركز، مؤكدة أن المريض الفلسطيني، هو رأس سلم الأولويات، حيث تسعى القيادة والحكومة إلى تقديم كل ما يلزم لعلاج أبناء شعبنا رغم الأزمة السياسية والمالية التي تتعرض

لها فلسطين.



وعبرت عن بالغ التقدير للأردن على وقوفه الدائم لجانب فلسطين، خصوصاً في المجالات الصحية، مبدية اهتمامها باستمرار إيفاد المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الأردنية والسعي لتجذير ذلك، وتعميقه بإبرام اتفاقيات على هذا الصعيد مع القطاعات الصحية المختلفة في القطاعين العام والخاص.