دولي

هزة أرضية بقوة 5.6 على مقياس (ريختر) تضرب منطقة الأهواز الإيرانية

هزة أرضية بقوة 5.6 على مقياس (ريختر) تضرب منطقة الأهواز الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس (ريختر) على بعد 84 كيلومتراً شرق مدينة الأهواز الإيرانية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سكان الكويت، شعروا بالهزة الأرضية، التي ضربت إيران اليوم الاثنين.

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