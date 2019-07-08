وحدة تَفتيت الحصى تُجري "427" حالة بمجمع الشفاء الطبي

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رام الله - دنيا الوطن- إيمان عاشور

أفاد د. سمير الصفدي، رئيس وحدة تفتيت الحصى، بمجمع الشفاء الطبي، أن الوحدة أجرت 427 حالة تفتيت حصى خلال النصف الأول من العام 2019، منوهاً إلى أن الوحدة تخدم المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى والحالب دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو المبيت بالمجمع.



وبين الصفدي، أن الجهاز، يوفر صوراً عالية الوضوح للحصى، مما يُسهل تحديد مكانها بدقة، ويمكن استخدام الجهاز للمرضى من جميع الأعمار.



وأشاد الصفدي، بكافة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وإدارة المجمع في تقديم الدعم المتواصل لإنجاح وتطوير عمل الوحدة، من أجل السعي لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مقدراً عالياً دور الطواقم الطبية في الوحدة، والتي لا تدخر جهداً في سبيل تقديم الخدمة.



من جانبه، أوضح نسيم أبو خريبة، حكيم وحدة تفتيت الحصى، أن المرضى، يتمتعون بخدمة تمريضية على مستوى عالٍ منذ دخولهم للوحدة حتى خروجهم منها بأفضل حال.



يذكر، أن وحدة تفتيت الحصى، تتبع قسم جراحة المسالك البولية، حيث تم استحداثها مطلع العام 2016 وتحتوي على جهاز تفتيت الحصى (ESWL) والذي يُعد من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم.