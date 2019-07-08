شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطوير خدمة التوكيل باستلام البعيثة البريدية، وذلك في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بالبعائث البريدية، والمقدمة للجمهور، من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والاستفادة من قانون المعاملات الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية توكيل أي شخص بالإنابة عن استلام البعيثة الخاصه، وذلك بعد إقراره وتعهده بذلك.

كما ويمكن أيضاً للمواطن الاطلاع على سجل البعائث الخاص به الذي تم تسليمه له، وذلك من خلال الدخول باستخدام نظام الدخول الموحد الخاص به، حيث يتم إرسال كود للتحقق من صاحب الحساب على الجوال الخاص به، والمسجل ضمن نظام تسجيل الدخول الموحد، وبعد التحقق يتم ارسال رسالة قصيرة إلى جوال طرفي العملية (صاحب البعيثة- الوكيل بالاستلام) وذلك لاشعار الطرفين بعملية التوكيل.

وقالت الوزارة: أن الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية، وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013م، والذي يتح إمكانية التعاقد والتعامل الإلكتروني بين الأطراف المختلفة.

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى نظام بريدي، والمتوفر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد استعراض لقائمة البعائث غير المستلمة، يمكن الضغط على زر التوكيل، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالوكالة، مع العلم بأن التوكيل، يكون فقط
على مستوى كل بعيثة ولمرة واحدة.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُشارك في الاجتماع التحضيري لحركة عدم الانحياز والصين

فلسطين تُشارك في الاجتماع التحضيري لحركة عدم الانحياز والصين

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وحدة تَفتيت الحصى تُجري &#34;427&#34; حالة بمجمع الشفاء الطبي

وحدة تَفتيت الحصى تُجري "427" حالة بمجمع الشفاء الطبي

جيش الاحتلال: أسقطنا حوامة تسللت من قطاع غزة وجاري فحصها

جيش الاحتلال: أسقطنا حوامة تسللت من قطاع غزة وجاري فحصها

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: (صفقة القرن) تتطور ولم تفشل والمطلوب حوار وطني عاجل بوجود الرئيس

قيادي بـ"الديمقراطية": (صفقة القرن) تتطور ولم تفشل والمطلوب حوار وطني عاجل بوجود الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وحدة تَفتيت الحصى تُجري &#34;427&#34; حالة بمجمع الشفاء الطبي

وحدة تَفتيت الحصى تُجري "427" حالة بمجمع الشفاء الطبي

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

عيسى: إسرائيل تهدم 1859 منزلاً سكنياً منذ احتلال القدس

عيسى: إسرائيل تهدم 1859 منزلاً سكنياً منذ احتلال القدس

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

منوعات

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: &#34;آكلي تاكلكن بلا مربى&#34;

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: "آكلي تاكلكن بلا مربى"

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها