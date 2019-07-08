وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطوير خدمة التوكيل باستلام البعيثة البريدية، وذلك في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بالبعائث البريدية، والمقدمة للجمهور، من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والاستفادة من قانون المعاملات الإلكترونية.



وقالت الوزارة في بيان لها: إن الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية توكيل أي شخص بالإنابة عن استلام البعيثة الخاصه، وذلك بعد إقراره وتعهده بذلك.



كما ويمكن أيضاً للمواطن الاطلاع على سجل البعائث الخاص به الذي تم تسليمه له، وذلك من خلال الدخول باستخدام نظام الدخول الموحد الخاص به، حيث يتم إرسال كود للتحقق من صاحب الحساب على الجوال الخاص به، والمسجل ضمن نظام تسجيل الدخول الموحد، وبعد التحقق يتم ارسال رسالة قصيرة إلى جوال طرفي العملية (صاحب البعيثة- الوكيل بالاستلام) وذلك لاشعار الطرفين بعملية التوكيل.



وقالت الوزارة: أن الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية، وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013م، والذي يتح إمكانية التعاقد والتعامل الإلكتروني بين الأطراف المختلفة.



ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى نظام بريدي، والمتوفر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد استعراض لقائمة البعائث غير المستلمة، يمكن الضغط على زر التوكيل، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالوكالة، مع العلم بأن التوكيل، يكون فقط

على مستوى كل بعيثة ولمرة واحدة.