جيش الاحتلال: أسقطنا حوامة تسللت من قطاع غزة وجاري فحصها

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "منذ وقت قصير، حددت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، حوامة تسللت من قطاع غزة، وأسقطها جنود الجيش، وتم إرسالها للفحص".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "منذ وقت قصير، حددت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، حوامة تسللت من قطاع غزة، وأسقطها جنود الجيش، وتم إرسالها للفحص".





الجدير بالذكر، أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قد زعمت بأنه تم العثور على حوامة مشبوهة، صباح اليوم الاثنين، في مستوطنة (زيكيم) بغلاف غزة.وادعت الصحيفة ذاتها، بأن الحوامة قادمة من قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحصها الآن.