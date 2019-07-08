كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية نشطة في كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



ونوهت الإدارة في نشرتها، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، داعية قائدي المركبات، إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وأشارت الإدارة في نشرتها، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق، مذكرة بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وحول الحوادث، أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أنه سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد، لم ينتج عنه أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.