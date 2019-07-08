والدة الضابط هدار جولدين: الحكومة الإسرائيلية تخلت عن ابني
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار جولدين، الحكومة الإسرائيلية، واتهمتها بالتخلي عن ابنها.
وقالت جولدين: "نحن نعيش في هذا الواقع منذ خمس سنوات، دون أي تغيير"، مضيفة: "الحكومة الإسرائيلية، أضاعت الكثير من الفرص لإعادة الجنود من غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
وتابعت جولدين: "الحكومة الإسرائيلية ببساطة، تنازلت عن اعادة أبنائنا"، وختمت بالقول: "كل مرة يتم فيها الحديث عن هذا الموضوع، ينفخون بالهواء، ثم يوقفون الحديث حول هذا الموضوع".
هاجمت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار جولدين، الحكومة الإسرائيلية، واتهمتها بالتخلي عن ابنها.
وقالت جولدين: "نحن نعيش في هذا الواقع منذ خمس سنوات، دون أي تغيير"، مضيفة: "الحكومة الإسرائيلية، أضاعت الكثير من الفرص لإعادة الجنود من غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
وتابعت جولدين: "الحكومة الإسرائيلية ببساطة، تنازلت عن اعادة أبنائنا"، وختمت بالقول: "كل مرة يتم فيها الحديث عن هذا الموضوع، ينفخون بالهواء، ثم يوقفون الحديث حول هذا الموضوع".
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