والدة الضابط هدار جولدين: الحكومة الإسرائيلية تخلت عن ابني

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار جولدين، الحكومة الإسرائيلية، واتهمتها بالتخلي عن ابنها.



وقالت جولدين: "نحن نعيش في هذا الواقع منذ خمس سنوات، دون أي تغيير"، مضيفة: "الحكومة الإسرائيلية، أضاعت الكثير من الفرص لإعادة الجنود من غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وتابعت جولدين: "الحكومة الإسرائيلية ببساطة، تنازلت عن اعادة أبنائنا"، وختمت بالقول: "كل مرة يتم فيها الحديث عن هذا الموضوع، ينفخون بالهواء، ثم يوقفون الحديث حول هذا الموضوع".