الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة اليوم، 127 مركبة غير قانونية، تم ضبطها خلال نشاط مروري، نفذته خلال الـ 24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قوة من مختلف الإدارات والأقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاطاً مرورياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في بلدات شمال غرب القدس المحتلة، بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها أداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة، واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.



وأضافت بأن قوة الشرطة، تمكنت من إتلاف 127 مركبة ميدانياً تم ضبطها في الشوارع وفي المزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها، وحررت 22 مخالفة مرورية كان أبرزها، مركبات غير مسجلة لدى أراضي السلطة الفلسطينية، وتحميل ركاب مقابل أجر في مركبات خاصة.



من جانبه، أكد مدير شرطة ضواحي القدس، العقيد حقوقي مأمون فحماوي، بأن شرطة ضواحي القدس، تبذل جهوداً متواصلة على صعيدين: الأول ضبط المركبات والدراجات غير القانونية، والثاني الحد من استخدامها من خلال برامج التوعية والإرشاد وحث المواطنين على عدم استخدامها بسبب مخاطرها وأضرارها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي، مشيداً بتعاون المواطنين وتفهمهم لإجراءات الشرطة، كونها للصالح العام، ولحماية الأرواح والممتلكات في المنطقة.