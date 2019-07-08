شؤون فلسطينية

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة اليوم، 127 مركبة غير قانونية، تم ضبطها خلال نشاط مروري، نفذته خلال الـ 24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قوة من مختلف الإدارات والأقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاطاً مرورياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في بلدات شمال غرب القدس المحتلة، بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها أداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة، واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.

وأضافت بأن قوة الشرطة، تمكنت من إتلاف 127 مركبة ميدانياً تم ضبطها في الشوارع وفي المزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها، وحررت 22 مخالفة مرورية كان أبرزها، مركبات غير مسجلة لدى أراضي السلطة الفلسطينية، وتحميل ركاب مقابل أجر في مركبات خاصة.

من جانبه، أكد مدير شرطة ضواحي القدس، العقيد حقوقي مأمون فحماوي، بأن شرطة ضواحي القدس، تبذل جهوداً متواصلة على صعيدين: الأول ضبط المركبات والدراجات غير القانونية، والثاني الحد من استخدامها من خلال برامج التوعية والإرشاد وحث المواطنين على عدم استخدامها بسبب مخاطرها وأضرارها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي، مشيداً بتعاون المواطنين وتفهمهم لإجراءات الشرطة، كونها للصالح العام، ولحماية الأرواح والممتلكات في المنطقة.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُشارك في الاجتماع التحضيري لحركة عدم الانحياز والصين

فلسطين تُشارك في الاجتماع التحضيري لحركة عدم الانحياز والصين

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وحدة تَفتيت الحصى تُجري &#34;427&#34; حالة بمجمع الشفاء الطبي

وحدة تَفتيت الحصى تُجري "427" حالة بمجمع الشفاء الطبي

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

جيش الاحتلال: أسقطنا حوامة تسللت من قطاع غزة وجاري فحصها

جيش الاحتلال: أسقطنا حوامة تسللت من قطاع غزة وجاري فحصها

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: (صفقة القرن) تتطور ولم تفشل والمطلوب حوار وطني عاجل بوجود الرئيس

قيادي بـ"الديمقراطية": (صفقة القرن) تتطور ولم تفشل والمطلوب حوار وطني عاجل بوجود الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

أسرى فلسطين: ( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

وحدة تَفتيت الحصى تُجري &#34;427&#34; حالة بمجمع الشفاء الطبي

وحدة تَفتيت الحصى تُجري "427" حالة بمجمع الشفاء الطبي

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

وزارة الاتصالات تُطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الاثنين؟

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة بضواحي القدس

عيسى: إسرائيل تهدم 1859 منزلاً سكنياً منذ احتلال القدس

عيسى: إسرائيل تهدم 1859 منزلاً سكنياً منذ احتلال القدس

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

منوعات

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: &#34;آكلي تاكلكن بلا مربى&#34;

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: "آكلي تاكلكن بلا مربى"

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها