مصرع عامل بشركة الاتصالات الفلسطينية بعد تعرضه لصعقة كهربائية وسط القطاع

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خاص دنيا الوطن

لقي عامل في الاتصالات الفلسطينية مصرعه، صباح اليوم الاثنين، اثر تعرضه لصعقة كهربائية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، بأن العامل (ع، ش)، (47 عاماً)، توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية، أثناء عمله على أحد أعمدة الكهرباء بمخيم النصيرات.