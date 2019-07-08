22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

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خاص دنيا الوطن

أفادت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 22 من أهالي الأسرى، زاروا صباح اليوم الاثنين، 14 من أبنائهم في سجن (نفحة) الإسرائيلي.



وأشارت زقوت في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن من بين الأهالي، أربعة أطفال، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الزيارات في الأسبوع المقبل، ستكون في نفس السجن.