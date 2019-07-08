دولي

شرطة هونغ كونغ تعتقل ستة متظاهرين

شرطة هونغ كونغ تعتقل ستة متظاهرين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة هونغ كونغ، ستة أشخاص خلال مظاهرة في إحدى أشهر المناطق السياحية، حيث جاب عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع، احتجاجاً على مشروع قانون تسليم المتهمين للصين.

وقال منظمو الاحتجاجات: "إن 230 ألف شخص، ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم المتهمين إلى الوطن الأم في الصين لمحاكمتهم"، فيما ذكرت الشرطة، أن عدد المحتجين بلغ في ذروته 56 ألفاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

واندلعت اشتباكات يوم الأحد، بين المتظاهرين والشرطة لدى تفريق محتجين، أغلقوا الشوارع بعد انتهاء الاحتجاج.

ويسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين للصين لمحاكمتهم، وحتى إعدامهم ما يثير غضب وقلق المواطنين من أن يهدد ذلك وضع المدينة كمركز مالي دولي. 

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