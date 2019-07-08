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10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها
رام الله - دنيا الوطن
كشف سلامة حماد، وزير الداخلية الأردني، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها، وتنظيم الحصول عليها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بيد مواطنيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحسب الأرقام التي أوردها حماد، فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

ولم يفسر الوزير الأردني، كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين، كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

يذكر، أن حماد سبق، واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات، بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد، ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".

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