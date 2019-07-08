مصرع 29 شخصاً فى سقوط حافلة ركاب بالهند



ونشرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر حسابها الرسمى على (تويتر)، صوراً من الحادث، صحبتها بتوضيح للحادث، وقالت: "إن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهى، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).



وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت فى قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذى غلبه النوم فى الطريق، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 20 راكباً، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.



وأوضحت الشرطة، بأن السيارة كانت تقل 46 شخصاً وأنه تم نقل 17 مصاباً إلى المستشفى.











رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الهندية، بمصرع 29 شخصاً على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب فى قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.