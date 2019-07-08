الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين: أحمد خالد العمور (20 عاماً)، وحسين محمد العمور (20 عاما) وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، علاوة على محمد عاطف عبيات (19 عاماً) من مدينة بيت لحم، وهو نجل شهيد، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).