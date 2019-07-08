مقتل 13 مدنياً في غارة جوية استهدفت تنظيم الدولة بنيجيريا

عناصر من تنظيم الدولة في نيجيريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد سكّان ومصدر أمني في نيجيريا، أنّ 13 مدنيّاً على الأقلّ قُتلوا في غارة جوّية تزامناً مع تصدّي الجيش النيجيري لهجوم شنّته جماعة مسلحة في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد.



وأكّد سكّان لوكالة (فرانس برس) في قرية غاجيغانا، على بُعد 50 كيلومتراً من عاصمة الولاية مايدوغوري، أنّ طائرةً مقاتلة استهدفت الثلاثاء، مقاتلين من مسلحي تنظيم الدولة غرب إفريقيا بعد مهاجمتهم قاعدة عسكريّة قريبة.



ومع ذلك، نفى سلاح الجوّ النيجيري، وجود أيّ تقارير عن وقوع خسائر بين المدنيّين.



لكنّ سكّاناً اشترطوا عدم كشف هوّياتهم تحدّثوا عن إصابة قرويّين فارّين بالقصف الجوّي، وقال أحدهم: "فقدنا 13 شخصاً في القصف، حين حاول العديد من السكّان الهرب من القتال، فيما أصيب أناس كثيرون في الهجوم".



وقال أحد السكّان: "إنّ طائرةً مقاتلة حلّقت نحو الساعة 7,30 مساء (18,30 ت غ) لدعم الجنود في القاعدة التي كانت تتعرّض لهجوم المسلحين".



وأضاف آخَر: "كثير من السكّان خافوا البقاء في منازلهم وهربوا من القرية مع اندلاع القتال"، مشيراً الى أنّ طائرة استهدفتهم بالخطأ ظنًا أنّهم من المهاجمين، ما أسفر عن مقتل 13 وإصابة كثيرين.



وصرّح المتحدّث باسم القوّات الجوّية إبيكونلي دارامولا لوكالة (فرانس برس): "لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين".



وأضاف: "ما يُمكنني تأكيده، أنّ القوّات الجوّية النيجيريّة استجابت من أجل تأمين دعم جوّي لقوّاتنا التي كانت تتعرّض لهجوم من بوكو حرام".



غير أنّ مصدراً أمنيّاً في مايدوغوري أكّد لـ (فرانس برس) وقوع الحادثة، وحمّل السكّان المسؤوليّة بسبب انتهاكهم الأوامر العسكريّة بالتزام منازلهم.



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر هوّيته: "تمّ تحذير القرويّين بعدم الخروج من منازلهم قبل بدء المسلحين بهجومهم، فقد كانت هناك معلومات استخباريّة عن مخطط الهجوم".



وأضاف: "بينما كان القتال دائراً، بدأ بعض القرويّين بالفرار من منازلهم، في وقتٍ كانت المقاتلة تقصف المسلحين".



وتابع "علمتُ أنَّ ما بين 13 و16 شخصاً من القرية، قُتلوا وأُصيب آخرون".



وقال ضابط عسكري: إنّ مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة في تسع شاحنات صغيرة مزوّدة بمدافع رشّاشة، هاجموا القاعدة الساعة (17,00 ت غ) واشتبكوا مع جنودها، مضيفاً انّ المسلحين تمّ دحرهم بدعم جوّي.