مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

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رام الله - دنيا الوطن

قتل وأصيب عدد من عناصر جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بجبهة رازح غربي محافظة صعدة شمال اليمن.



وقال مصدر عسكري: "إنّ المواجهات اندلعت أثناء محاولات تسلّل لعناصر من جماعة الحوثي باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقتل خلال المواجهات خمسة من العناصر الحوثية، وأصيب آخرون، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.



من جهة ثانية، تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الجماعة الحوثية في المديرية ذاتها.



وبلغ ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، أكثر من 75 لغمًا وعبوّة ناسفة.



وفي صعدة شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية كتاف شرقي المحافظة.



وقال موقع وزارة الدفاع: "إنّ القصف استهدف تجمعات ومواقع الجماعة الحوثية في منطقة الغول بمديرية كتاف، وخلّف القصف الجوي مصرع عدد من عناصر الحوثي وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها".