دولي

ترامب: طريقة عمل إيران تُوحي بسعيها لامتلاك سلاح نووي

ترامب: طريقة عمل إيران تُوحي بسعيها لامتلاك سلاح نووي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران إلى توخي الحذر بعد إعلانها صباح الأحد، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة، طبقاً للاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ترامب في أحدث تصريحاته: إن "ايران تفعل الكثير من الأشياء السيئة"، مشيراً إلى أن الطريقة التي تعمل بها إيران توحي بسعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها "لن تمتلكه أبداً"، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد سبق ترامب في التنديد بالموقف الإيراني قائلاً: إن طهران ستواجه مزيداً من العقوبات والعزلة.

وأثار إعلان إيران عزمها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إدانات دولية واسعة، وبشكل خاص من القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

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