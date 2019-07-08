كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرقي خانيونس؟

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللا) الاسرائيلي، معلومات جديدة عن نتائج التحقيقات في فشل عملية خانيونس الأمنية، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي كبير، العام الماضي.



وقال الموقع: "إن قائد الوحدة المقدم (أ) قام بإطلاق النار تجاه عناصر (حماس) عندما شعر بخطر محدق، مما أسفر عن مقتل زميله المقدم (م) وضابط آخر بجراح متوسطة".



هذا ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفيه للتقارير التي أفادت بأن الجيش، يعتزم تسريح ومعاقبة الضابط المقدم (أ).



كما تضمن التقرير حسب موقع (واللا)، بأن عملية الإجلاء تمت بواسطة مروحية (يسعور)، حيث تم قصف 70 هدفاً للسماح للمروحية بالهبوط وإخلاء القوة.



وضمن التحقيقات في الحادثة، فقد أكد رئيس الأركان كوخافي بأن سلسلة من الأخطاء والثغرات في طريقة تنفيذ العملية أدت إلى كشف القوة.



وعن عملية الإجلاء، فقد تمت بواسطة مروحية (يسعور) وليس مروحية (بلاك هوك) كما هو معتاد في عمليات الإخلاء السابقة، التي عادة ما يستخدم فيها الجيش مروحيات (بلاك هوك الينشوف) في عمليات الإجلاء والإنقاذ.