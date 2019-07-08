شؤون فلسطينية

كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرقي خانيونس؟

كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرقي خانيونس؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللا) الاسرائيلي، معلومات جديدة عن نتائج التحقيقات في فشل عملية خانيونس الأمنية، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي كبير، العام الماضي.

وقال الموقع: "إن قائد الوحدة المقدم (أ) قام بإطلاق النار تجاه عناصر (حماس) عندما شعر بخطر محدق، مما أسفر عن مقتل زميله المقدم (م) وضابط آخر بجراح متوسطة".

هذا ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفيه للتقارير التي أفادت بأن الجيش، يعتزم تسريح ومعاقبة الضابط المقدم (أ).

كما تضمن التقرير حسب موقع (واللا)، بأن عملية الإجلاء تمت بواسطة مروحية (يسعور)، حيث تم قصف 70 هدفاً للسماح للمروحية بالهبوط وإخلاء القوة.

وضمن التحقيقات في الحادثة، فقد أكد رئيس الأركان كوخافي بأن سلسلة من الأخطاء والثغرات في طريقة تنفيذ العملية أدت إلى كشف القوة.

وعن عملية الإجلاء، فقد تمت بواسطة مروحية (يسعور) وليس مروحية (بلاك هوك) كما هو معتاد في عمليات الإخلاء السابقة، التي عادة ما يستخدم فيها الجيش مروحيات (بلاك هوك الينشوف) في عمليات الإجلاء والإنقاذ.

أخبار ذات صلة

مصرع عامل بشركة الاتصالات الفلسطينية بعد تعرضه لصعقة كهربائية وسط القطاع

مصرع عامل بشركة الاتصالات الفلسطينية بعد تعرضه لصعقة كهربائية وسط القطاع

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في الخليل

العالول: الانتصار في &#34;ورشة البحرين&#34; أدّى لتفاعل العالم معنا وأوروبا سعيدة بموقفنا

العالول: الانتصار في "ورشة البحرين" أدّى لتفاعل العالم معنا وأوروبا سعيدة بموقفنا

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

الحية: لا يزال الإخوة في السلطة وأبو مازن يراوحون المكان بملف المصالحة

الحية: لا يزال الإخوة في السلطة وأبو مازن يراوحون المكان بملف المصالحة

مهرجان بالونات في (سديروت) رداً على البالونات الحارقة

مهرجان بالونات في (سديروت) رداً على البالونات الحارقة

تلاعب بـ&#34;مشاعر الناس&#34;.. قيادي فتحاوي يُعلّق على مبادرة صلاح البردويل لإنهاء الانقسام

تلاعب بـ"مشاعر الناس".. قيادي فتحاوي يُعلّق على مبادرة صلاح البردويل لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

مصرع عامل بشركة الاتصالات الفلسطينية بعد تعرضه لصعقة كهربائية وسط القطاع

مصرع عامل بشركة الاتصالات الفلسطينية بعد تعرضه لصعقة كهربائية وسط القطاع

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

22 من أهالي الأسرى يزورون 14 من أبنائهم بسجن (نفحة)

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير يطرأ على درجات الحرارة

عشراوي: هناك حاجة ملحة لمواجهة السياسات الشعبوية والانفرادية التي تتبناها إدارة ترامب

عشراوي: هناك حاجة ملحة لمواجهة السياسات الشعبوية والانفرادية التي تتبناها إدارة ترامب

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مروري في ضواحي القدس

الشرطة تُتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مروري في ضواحي القدس

منوعات

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: &#34;آكلي تاكلكن بلا مربى&#34;

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: "آكلي تاكلكن بلا مربى"

هذه الطفلة الجميلة أصبحت نجمة عربية شهيرة

هذه الطفلة الجميلة أصبحت نجمة عربية شهيرة

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها