مهرجان بالونات في (سديروت) رداً على البالونات الحارقة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرت بلدية (سديروت) مساء أمس الأحد، مهرجان البالونات لأطفال (سديروت) ومستوطنات غلاف غزة المحيطة بهم، وذلك كنوع من محاولة البلدية تخفيف الصدمة النفسية التي يعاني منها سكان غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد شارك في المهرجان شخصيات مسؤولة كبيرة، وسط مطالب من الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية؛ للقضاء على ظاهرة البالونات.



من جانبه، فقد أكد رئيس بلدية (سديروت) ألون بن دفيدي بأن مهرجان البالونات، يأتي في الوقت الذي عادت به البالونات الحارقة لتتصدر الصفحات الأولى في وسائل الإعلام.