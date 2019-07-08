قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية، طالت 25 مواطناً فلسطينياً.



جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بالضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات والمداهمات والتفتيشات بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.