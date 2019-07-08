العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كالتالي:



صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيكل.



صرف الدينار الأردني مقابل: 5.08 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.



