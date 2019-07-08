العملات: ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كالتالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.08 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كالتالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.08 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
التعليقات