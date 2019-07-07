نتنياهو يجري مشاورات أمنية حول عملية خانيونس ويعلّق على نتائج التحقيق بها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الأخير أجرى على مدار الأسابيع الأخيرة مشاورات أمنية، قُدمت له خلالها نتائج التحقيق الذي أجري لعملية خانيونس.



ووفق جندلمان فإن نتنياهو قال: إنه "تم استخلاص العبر وتطبيق التوصيات، مرحباً "بشجاعة المقاتلين والطيارين الذين عملوا تحت ظروف صعبة للغاية ومشيداً بعملية الإنقاذ البطولية".



وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، السابق، غادي أيزنكوت، تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "قررت إرسال مروحية من طراز (يسعور) وهي مروحية ثقيلة مقارنة بالمروحيات الأخرى لإنقاذ القوة.



وأضاف: "لقد مرت علي دقائق الإنقاذ كأنها دهر أبدي، وجال في خاطري وبدا يراودني سيناريو فقد المروحية بمن فيها من المقاتلين، وكانت هناك خشية حقيقية من قيام حماس بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات".



وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن تحقيق هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، يشير إلى أن عملية خانيونس، فشلت تماماً.



ووفق التحقيق، فإن العملية، فشلت بسبب إخفاق عملياتي في إعدادها وتنفيذها، بالإضافة إلى السلوك التكتيكي الخاطئ على الأرض.