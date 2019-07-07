عشراوي: هناك حاجة ملحة لمواجهة السياسات الشعبوية والانفرادية التي تتبناها إدارة ترامب





جاء ذلك خلال لقائها اليوم الاحد، وفداً من المملكة المتحدة من طلاب جامعة كامبريدج وكلية لندن للاقتصاد يزور فلسطين هذا الأسبوع.



واستعرضت عشراوي خلال اللقاء الذي جرى في مقر منظمة التحرير برام الله آخر المستجدات السياسية، وأشارت لخطورة الوضع الراهن والتداعيات الخطيرة لتواطؤ الولايات المتحدة الامريكية مع دولة الاحتلال، ورعاية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي.



كما وتناولت ممارسات دولة الاحتلال على الأرض، وبخاصة الوتيرة غير المسبوقة للتوسع الاستيطاني ونهب الأراضي، وعلى وجه الخصوص في القدس الشرقية، وكذلك هدم المنازل بهدف التهجير القسري للمقدسيين وتغيير طابع المدينة الثقافي والديمغرافي.





وتطرقت عضو اللجنة التنفيذية لعمليات القتل والإعدامات الميدانية للفلسطينيين، وأضافت: " هناك حاجة ملحة لمواجهة السياسات الشعبوية والانفرادية التي تتبناها إدارة ترامب وفريقه العنصري والتي منحت إسرائيل الغطاء السياسي والحماية للاستمرار في سياساتها غير الشرعية وتقويض مقومات السلام".



وتحدثت عشراوي عن التدابير الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها إدارة ترامب، مثل الاعتراف بضم إسرائيل غير القانوني للقدس المحتلة ومرتفعات الجولان، وأكدت مجددًا أن إدارة ترامب نزعت عن نفسها أهلية القيام بدور الوسيط بسبب هذه السياسات غير الشرعية وغير المسؤولة.



واختتمت بالقول: "إن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها في ظل غياب خطوات دولية جادة وفاعلة لمساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية."



رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، على أهمية مشاركة المجتمع الدولي في الدفاع عن مكانة ونزاهة المنظومة الدولية ومتطلبات السلام في المنطقة.