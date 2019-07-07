شؤون فلسطينية

الشرطة تتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مروري في ضواحي القدس

الشرطة تتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مروري في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة 127 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاط مروري نفذته خلال الـ24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن قوة من مختلف الإدارات والأقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاطا مروريا في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها أداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.

وأضافت أن قوة الشرطة تمكنت من إتلاف 127 مركبة ميدانيا تم ضبطها في الشوارع وفي المزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها وحررت 22 مخالفة مرورية كان أبرزها مركبات غير مسجلة وتحميل ركاب مقابل أجر في مركبات خاصة.

من جانبه، أكد مدير شرطة ضواحي القدس العقيد حقوقي مأمون فحماوي أن شرطة ضواحي القدس تبذل جهودا متواصلة على صعيدين، الأول ضبط المركبات والدراجات غير القانونية، والثاني الحد من استخدامها من خلال برامج التوعية والإرشاد وحث المواطنين على عدم استخدامها بسبب مخاطرها وأضرارها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.

وأشاد فحماوي بتعاون المواطنين وتفهمهم لإجراءات الشرطة، كونها للصالح العام ولحماية الأرواح والممتلكات في المنطقة.






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