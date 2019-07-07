قوات الاحتلال تعتقل شابين من مصلى باب الرحمة

مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وطردت المصلين من المصلى.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين أحمد الشاويش، وإبراهيم النتشة، أثناء تواجدهما في مصلى باب الرحمة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).