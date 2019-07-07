شؤون فلسطينية

اتفاق على إنشاء الشركة الحرة الأردنية الفلسطينية وتوسيع قوائم (A1) بمليار دولار

اتفاق على إنشاء الشركة الحرة الأردنية الفلسطينية وتوسيع قوائم (A1) بمليار دولار
اتفاق أردني فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، ونظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ونظيره الأردني، د. عمر الرزاز على محضر تنمية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي ذلك، في إطار اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، التي انعقدت في العاصمة الأردنية، عمان، تم خلالها بحث عدد من الموضوعات الهادفة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

ووصف العسيلي نتائج الاجتماعات بالمثمرة، وستنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم صادرتنا الوطنية، علاوة على تعزيز رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي،  وتوسيع القاعدة الانتاجية، بما يشجع على استقطاب استثمارات محلية ودولية.

واتفق الجانبان بموجب محضر الاجتماع الوزاري على آلية تفعيل نقل البضائع وفق نظام (Door to Door) بدلاً من نظام النقل بالتعاقب (Back to Back) المنصوص عليها بموجب برتوكول النقل الموقع بينهما في العام 2000.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة والإعفاء من الرسوم الجمركية ضمن القوائم(A1) المتضمنة في الملاحقة الواردة في برتوكول باريس بسقف أعلى مقداره مليار دولار أمريكي سنوياً ضمن المواصفة الفلسطينية على أن يتم عقد اجتماعات فنية لاحقة للاتفاق على إجراءات تنفيذ هذا المقترح.

كما اتفق الجانبان على الشروع في إنشاء الشركة الحرة الأردنية الفلسطينية لإدارة المنطقة اللوجستية الحرة المشتركة وعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المعنية بإنشاء هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير العسيلي: إنه "سيتم الإعلان عن انتهاء دول اتفاقية أغادير من المصادقة على البرتوكول الإضافي حول انضام دول جديدة والتوقيع على وثائق انضمام كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية بحيث تتولي المملكة دعوة
وزراء خارجية الدول الاعضاء(مصر، تونس، الاردن، المغرب) في إطار رئاستها للجنة.

وأشار العسيلي إلى الاتفاق على إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين أواخر العام الماضي وبالإضافة الى قيام الجانب الاردني باعداد مشروع مذكرة تفاهم في مجال المنافسة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني علاوة على تدريب الكوادر الفلسطينية على مختلف الموضوعات المتصلة بالتجارة.

وفيما يخص تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية في كلا البلدين فقد تم الاتفاق على تفعيل الربط الالكتروني بين الجمارك الأردنية والجمارك الفلسطينية الموقعة بين البلدين في العام 2014 واتخاذ الإجراءات اللازمة من الإدارات الجمركية في البلدين لربط الأنظمة الجمركية فيما بينهما.

ووفق محضر الاجتماع الذي وقعه العسيلي ونظيره الأردني وقع الجانبان بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، كما وقع مذكرة تفاهم
في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.

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