الاحتلال يعتقل مواطناً ويغلق الطريق الرابط بين قرى وبلدات جنوب غرب الخليل

اعتقالات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة نوبا شمال، غرب الخليل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد العزيز شروف (30 عاماً) على حاجز عسكري قرب مخيم العروب، شمال الخليل.



وأغلقت قوات الاحتلال، اليوم، البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيس قرب بلدة بيت عوا، والذي يربط بلدتي بيت عوا، ودير سامت، بقرى المجد وسكة وبيت الروش ودير العسل، وغيرها من قرى جنوب غرب الخليل، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين ومنع تنقلهم بين تلك البلدات.



وأوضحت مصادر محلية وأمنية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إغلاق هذه الطريق لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم.