شؤون فلسطينية

كوشنر: لن يتم تحقيق الخطة الاقتصادية دون قيادة فلسطينية

كوشنر: لن يتم تحقيق الخطة الاقتصادية دون قيادة فلسطينية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جيرد كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الخطة الاقتصادية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية".

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن كوشنر تحدث بذلك خلال مقابلة عبر الهاتف، أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين، تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وأضافت "هآرتس": أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق (صفقة القرن) عند القراء العرب.

وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، معترفاً على نحو ضمني، أن الأخيرة نجحت في إفشال جهوده.

وشدد صهر ترامب، على أن 28 مليار دولار من بين 50 ملياراً تم تخصيصها ضمن (صفقة القرن) سيتم استثمارها في الضفة الغربية وقطاع غزة، و"هذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية طرقها"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف في الموضوع نفسه: "لم تكن هناك نتائج مؤكدة من توظيف استثمارات مالية للفلسطينيين في الماضي، حضر في البحرين ممثلون عن بلدان إفريقية وهؤلاء أبلغونا أنه في حال لم يكن الفلسطينيون معنيين بالاستثمار، فسنكون سعداء لاستقبال الاستثمارات الاقتصادية واهتمام الأمريكيين والعالم".

وجدد كوشنر أنه على الرغم من الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على الأمريكيين، إلا أن أبواب البيت الأبيض ما زالت مفتوحة أمام الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية.  

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