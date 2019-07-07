بيريتس يجتمع مع بيني غانتس ويتفق معه على مواصلة الحوار



واعتبر بيرتس انه لا يجوز للأحزاب في كتلة الوسط اليسار التحامل على بعضها البعض، بل عليها التركيز عل الهدف المشترك ألا وهو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.



وبدوره قال غانتس: إنه هنأ بيريتس بفوزه برئاسة حزب (العمل)، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة.



وتابع بيريتس: أنه سيجتمع مع رئيسة حزب (الحركة) تسيبي ليفني خلال الأسبوع الحالي كما أنه سيلتقي مع النائبة السابقة رئيسة حزب (غيشير) اورلي ليفي بغية التوصل إلى اتفاق حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة.





ويسعى رئيس حزب (العمل) إلى تخصيص مكان مضمون في قائمة مرشحي الحزب لرئيس (شاباك) الأسبق، يوفال ديسكين .

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه لم يتم بحث امكانية عقد تحالف بين الحزبين.