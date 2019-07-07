الاتحاد الأوروبي يحث إيران على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي

وأضافت: "نحن قلقون بشدة من إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 في المئة".



وتابعت: "نحث إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي لا تتماشي مع التزاماتها والعدول عنها... نحن على اتصال بالأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فيما يتعلق بالخطوات التالية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك (تشكيل) لجنة مشتركة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وحثت كل من ألمانيا وبريطانيا يوم الأحد إيران على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي.



رام الله - دنيا الوطنحث الاتحاد الأوروبي إيران يوم الأحد على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي لعام 2015.وقال على لسان مايا كوتشيانيتش، المتحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه على اتصال بالأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وقد يؤسس لجنة مشتركة لبحث القضية.