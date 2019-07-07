تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق أندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة، شرق أندونيسيا، فيما حذر خبراء من حدوث "تسونامي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن وكالة الزلازل الإندونيسية: إن زلزالاً بقوة 7.1 درجات ضرب شرق البلاد، وصدر تحذير من تسونامي.



وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع في البحر بين جزيرتي سولاوسي ومالوكو الشمالية، على عمق 34 كيلومترا وعلى بعد 132 كم، من تيرنات، أكبر مدينة في إقليم مالوكو الشمالية.



وأثارت الهزات الأرضية التي سببها الزلزال حالة هلع بين سكان المدينة دفعت كثيرين إلى اللجوء إلى مواقع مرتفعة.



ولم تذكر الوكالة معلومات حول ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.