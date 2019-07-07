خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألف حاج من أهالي الشهداء الفلسطينيين

الديار الحجازية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (العربية) الإخبارية عبر حسابها في (تويتر): إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر باستضافة ألف حاج من أهالي الشهداء الفلسطينيين.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة، اليوم الأحد، بهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف آل الشيخ، شكره وتقديره على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.



وأكد آل شيخ، أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم؛ ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومن المقرر، أن يصل عدد الحجاج المُستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، وهو البرنامج الذي تنفذه الوزارة، وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمُستضافين.