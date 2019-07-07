شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة الفلسطينية عازمة على زيادة مساحة التبادل التجاري مع الأردن

اشتية: الحكومة الفلسطينية عازمة على زيادة مساحة التبادل التجاري مع الأردن
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، ثلاث مذكرات تفاهم، في مجال الطاقة، والصحة والنقل، وذلك في إطار سعي القيادة الفلسطينية للانفكاك التدريجي من تبعات الاحتلال.

وشدّد رئيس الوزراء، محمد اشتية على عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وفلسطين، مؤكدا وحدة الموقف الرسمي والشعبي الذي ينطلق من الرؤية المشتركة للقيادة الفلسطينية والأردنية.

وأكد خلال استقباله في مقر رئاسة الوزراء الأردنية من قبل نظيره الأردني عمر الرزاز، لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، حرص قيادة البلدين على التنسيق المتبادل بين الجانبين، مبيناً أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي استكمالاً لما تم البناء عليه خلال السنوات الماضية .

وأضاف اشتية: أن الأردن الشقيق ليس بوابة فلسطين فقط، بل هو عمق استراتيجي لنا وجسراً للتواصل مع الأشقاء العرب، مؤكداً حرص الرئيس محمود عباس على تعميق وتمتين هذه العلاقة.

وتابع: أن الجديد في هذه هذه الاتفاقيات هو وضع برامج عملية وآليات قابلة للتنفيذ، مثمنا الموقف الأردني المساند تماما للموقف الفلسطيني والمنسجم معه في كافة المحاور.

وأعرب اشتية عن عزم الحكومة الفلسطينية على زيادة مساحة التبادل التجاري بين الجانين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين اللجان الفنية التي عملت على إعداد تلك المذكرات وإعداد آليات واضحة للتنفيذ.

من جانبه أكد الرزاز اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن بفلسطين، والتي ارتكزت على التنسيق المشترك، مؤكداً أن المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي مصلحة أردنية أولا.

وأضاف الرزاز: أن هذا التنسيق يأتي بتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني الذي يحرص خلال لقاءاته العربية والدولية على حمل القضية الفلسطينة في كل المحافل الدولية .

واكد رئيس الوزراء الاردني أن الأردن على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي بتوجيهات مباشرة من قبل الملك وأخيه الرئيس محمود عباس .

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