شؤون فلسطينية

بدران: السبيل الأول لإسقاط (صفقة القرن) تحقيق الوحدة والالتفاف خلف خيار المقاومة

بدران: السبيل الأول لإسقاط (صفقة القرن) تحقيق الوحدة والالتفاف خلف خيار المقاومة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، أن (صفقة القرن) مصيرها الانكسار أمام إرادة شعبنا الفلسطيني، وأحرار أمتنا والعالم.

وشدّد بدران خلال كلمة ألقاها باسم تحالف القوى الفلسطينية في (الملتقى الشعبي العربي الثاني) الذي عُقد الأحد في بيروت، على أن "السبيل الأول لإسقاطها ومثيلاتها، هو تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف خلف خيار المقاومة".

وجاء الملتقى بمشاركة القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والإسلامية، تحت عنوان: "متّحدون ضد (صفقة القرن)".

وشدّد على أن احترام إرادة الشعب الفلسطيني والاحتكام إليه، عبر إجراء الانتخابات الشاملة للمؤسسات السياسية كافة، بعيداً عن الانتقائية التي لا تخدم مصالح الشعب العليا، كما نقل موقع حركة حماس الرسمي.

وطالب بدران بالحفاظ على منظمة التحرير، والعمل على تقويتها وإعادة الاعتبار لها، عبر إشراك الكل الفلسطيني فيها، بما يعزز شرعيتها التمثيلية وطنياً ودولياً.

ورفض عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الإقصاء للآخر الوطني، أو تهميشه أو التشكيك فيه أو الاصطفاف مع أي طرف كان في مواجهته، وبالذات في القضايا الوطنية الكبرى.

ودعا إلى البحث الدائم عن كل المشترك الوطني مع الفصائل الفلسطينية، والتجاوز عن الخلافات من أجل تمكين الجبهة الوطنية لمواجهة المحتل.

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