ألمانيا وبريطانيا تحثان إيران على العدول عن أحدث خطواتها النووية





وأضاف: "انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق".



وكانت إيران أعلنت أنها ستزيد خلال ساعات نسبة تخصيب اليورانيوم عما يسمح به الاتفاق النووي في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف لإعادة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.



رام الله - دنيا الوطنحثت ألمانيا يوم الأحد إيران على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، "يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المئة".وتابع: "نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأضاف المتحدث: أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.